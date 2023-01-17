ASPORT APL Shearling 黑白色羊毛混紡休閒拖鞋，8080元。（ASPORT提供）

農曆春節將至，看好運動休閒鞋早已不是專屬健身人群的裝備，複合式時尚運動品牌ASPORT特別選入備受超模Kendall Jenner 及時尚名媛 Olivia Palermo 喜愛的洛杉磯運動鞋履品牌Athletic Propulsion Labs （APL）限量新色，打造兼具卓越性能與時髦外型的休閒穿搭方式，走春也能亮眼時尚。

向來深受超模喜愛的洛杉磯品牌Athletic Propulsion Labs（APL），是玩轉運動鞋履的箇中高手，不同於多數運動品牌鞋款千篇一律的設計與配色，APL不僅兼具運動鞋卓越性能，更擁有時髦流線外型，是日常休閒穿搭及出行健身房之間的首選品牌。ASPORT 於新春之際，選入APL全新系列Streamline限量霓虹色與勃根地酒紅色象徵開運的同時，仍保有高質感品味的時尚態度。

Streamline系列鞋款以創新鞋面設計「AeroLux 」打造透氣且堅固的輕質編織物，採用超細纖維鞋舌飾邊改善氣流並減少阻力，在保有輕量化的同時，更能提供運動所需的極佳支撐性與透氣性。該系列鞋款擁有出眾外型，以拼接與流線設計搭配一體式鞋帶，打造奢華流線型美學與動能的完美結合。

此外，ASPORT也選入全新限量Shearling羊毛混紡休閒拖鞋，可輕鬆打造新春期間居家慵懶時髦風格，毫不費力的展現穿搭品味。該系列同步採用APL專利 Propelium技術，擁有良好回彈性，讓步行更為輕盈，不容易產生踩踏疲勞，步履行進間彷若按摩腳底般舒適自在，毛絨採用天然無縫100％羊毛混紡製成，可在冬季時分提供腳部溫暖穿著體驗感。