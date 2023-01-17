外媒近日透露，美國國務卿布林肯將於2月5日來華，並與中國外交部長秦剛舉行會晤。中國外交部發言人汪文斌17日對此表示，中美雙方正就有關具體安排保持溝通，也希望美方堅持對話而非對抗，雙贏而非零和。

澎湃新聞報導，汪文斌在例行記者會上表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，也希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

美國媒體網站Politico近日引述外交消息人士報導，布林肯將於2月5日訪問北京，會見其中國同行、中國外交部長秦剛。這是作為去年二十國集團（G20）峰會期間，美國總統拜登和習近平在印尼峇里島會晤的延續。