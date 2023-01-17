副總統賴清德即將接任民進黨主席，外界相當關注他的兩岸論述。前立委林濁水今（17）日就指出，民進黨近期經歷多次敗選、「敗怕了後」，流行要調整現有的兩岸論述，甚至直言「這怪」，因根本沒有論述。對此，旅美學者林環牆今日也表示「這個過去令人尊敬的台灣第一本土政黨早已喪失黨魂」，引發討論。

林濁水今（17）日在臉書發文表示，民進黨若要調整兩岸論述，那麼總得先說明現有的論述是什麼，「有這個東西嗎？誰來講講看。抗中保台？那只是口號，有論述？」林濁水也直言，根本沒有人知道有什麼當前的論逑，甚至連上位綱領是什麼、是否仍是台灣前途決議文都不知道，就說論述錯了、要調整，「令人一頭霧水」。

對此，林環牆也認為，「自民進黨各山頭收編於蔡英文女士的7年領導後，這個過去令人尊敬的台灣第一本土政黨早已喪失黨魂」，林環牆更直言，「黨的上位綱領是什麼呢？還有嗎？過去標榜『清廉、勤政、愛鄉土』的自我期許還在嗎？還是說，在失格、失德的假博士黨主席的領導下，權力與分贓早就使民進黨質變、腐敗了？」最後林環牆更說，「英幫主政的民進黨政權就是『新黨國』，難道不是嗎？」