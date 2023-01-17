任教於關山工商的老師鄭聘嬴在台東馬偕舉辦快閃揮毫，為現場民眾客製化春聯，民眾收到後都很開心。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

任教於關山工商的老師鄭聘嬴在台東馬偕舉辦快閃揮毫，為現場民眾客製化春聯，民眾收到後都很開心。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

任教於關山工商的老師鄭聘嬴在台東馬偕舉辦快閃揮毫，為現場民眾客製化春聯，民眾收到後都很開心。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕辦揮毫快閃 民眾拿到客製化創意春聯直呼幸運

任教於關山工商的老師鄭聘嬴，春節前夕特別在台東馬偕鯉魚山藝廊舉辦快閃揮毫，配合民眾需求，她現場揮毫並將創意春聯贈送給民眾，每1幅都是獨一無二且客製化，到醫院領藥的吳小姐期望兒子考試有好成績，得到1幅金榜提名的春聯，吳小姐開心收下直呼太幸運了！

藥局的陳藥師為了感謝媽媽的辛勞，請鄭聘嬴寫下「love 妳一萬年」；民眾蔡先生則惦記著在病床上的岳父，請鄭寫了「以馬內利」（上帝與你同在之意），另加上早日康復4個字，希望在過年前鼓勵岳父勇敢對抗病魔。

正在台東馬偕展出「創意書法」的鄭聘嬴，在菱形的春聯上畫了1隻肥肥的兔子圖形，配合民眾需求，分別寫上了招財進寶、金榜提名、以馬內利、平安喜樂等書法，原先準備整疊約80張的春聯，一早已經全數送完。

鄭聘嬴今天早上特別向學校請假來醫院分享書法之美，因應傳統年節的來臨，在藝廊的角落一一為民眾客製春聯，大家拿到後，快樂回家迎接過年。

台東馬偕醫院表示，鄭聘嬴的作品有別於傳統書法形式，作品展出後為醫院增添藝文氣息。鄭聘嬴因喜愛書畫習字的快樂，多次參與書畫聯展，包括在國父紀念館、佛光山金剛寺優游墨韻展等展出，創意書法獨特創作，廣受好評，新春期間也在台東各地現場揮毫春聯，參與愛心義賣活動。

鄭聘嬴表示書畫同源，欣逢玉兔迎春來臨之際，她以豐富色彩，運用融合文字，包含古文字鳥蟲篆、甲骨文、篆書、隸書、行草書、楷書、等組合字體，來增添新春喜氣，豐富內容。