通過高級認證的搜救犬Clay17日被授予一線二星官階，模樣帥氣。（王惠慧攝）

農曆年節將至，新竹市長高虹安17日到新竹市消防局多個分隊慰勉消防局同仁，並頒發加菜金、慰問品，高虹安到金山分隊時，除了解搜救犬訓練成果也為通過高級認證的搜救犬Clay授予一線二星官階，頒發營養品、玩具等，搜救犬Clay一看到耐咬橡膠球馬上忍不住開玩，讓高虹安也直呼「實在太可愛」。

高虹安17日至消防局金山分隊、光復分隊及香山分隊慰勉同仁，關心同仁執勤狀況與伙食，並頒發加菜金、慰問品給大隊、分隊及119勤務派遣科等13個單位。她也提到，今年災防演練將擴大成戰時情境演練，考量到不同天災影響，將請相關單位做好萬全準備、超前部署。

高虹安指出，新竹市為全國第3個擁有搜救犬訓練場的縣市，也是六都以外少數特種搜救隊成立搜救犬隊的地區，她也感謝竹科管理局，無償撥用金山分隊後方973平方公尺用地給市府，將投入1950萬打造專屬搜救犬訓練場，讓領犬員與搜救犬培訓更加扎實。

消防局長李世恭說明，竹市目前共培訓4隻搜救犬，其中搜救犬Clay通過高級認證（IRO-B）、Ica和Henin獲得中級認證（IRO-A）、Veca 則正在培訓中，也曾實際支援多場其他縣市的山難搜救任務。

高虹安今來到金山分隊，了解搜救犬訓練成果，以及全新搜救犬專用運輸車，現場也由領犬員示範，搜救犬迅速找出哪個桶子底下有躲人，高虹安也為通過高級認證的搜救犬Clay授予一線二星官階，並送上營養品、玩具等，感謝領犬員努力培訓。

消防局指出，過去率領搜救犬出勤任務時，僅能駕駛救護車退役改裝之後勤車輛，因功能性及舒適度皆不盡理想，常讓搜救犬處於緊張狀態，影響救災表現，考量救災工作分秒必爭，為保障出勤人員及犬隻安全，特別爭取預算採購價值250萬元的搜救犬運輸車，配發給搜救犬隊保管使用，正式加入救災行列，讓專業的搜救犬有更好表現。