行政院長蘇貞昌近期受訪時，自詡明末大臣袁崇煥，引發外界熱議，質疑他暗諷總統蔡英文。民進黨籍台北市議員王世堅今（17）日對此怒批，蘇貞昌這個比喻實在很糟糕，書讀得不夠徹底，他同時再次表示，蘇貞昌應該知所進退，盡快辭職下台。

【全程字幕】回馬槍？蘇貞昌自比袁崇煥 王世堅轟「比喻非常糟糕」再狠酸這句 @ChinaTimes

王世堅指出，蘇貞昌對歷史讀得不透徹，袁崇煥這個比喻非常糟糕，當時的皇帝是崇禎皇帝，這是在暗喻我們的總統是崇禎？「天啊，他常常舉例舉錯例子，歷史的常識不夠」；他還強調，自己這兩天沒有批評蘇貞昌，是因為認為蘇有深入反省、會下台負責，「沒想到這兩天的變化，不是我判斷的這樣，我以為蘇貞昌大概是知所進退，結果他來個回馬槍。」

對於蘇貞昌近日的行為，王世堅提出建議，希望蘇能夠記取社會上現在提出來的聲音，「就是最高行政首長基於責任政治，現在下台來得及，外界會說蘇院長功成身退，但如果還賴著不走，那就是社會逼退的時候，評價會跟現在截然不同。」

王世堅還語重心長地說到，蘇貞昌在位高權重、囂張傲慢的時候，他身為民意代表，當然會提出強烈批評，但他只對握有權勢的人批評；如果蘇未來被踢到一邊了，「我不會補踹兩腳，我不是那種性格，我不幹那種俗辣做的事。」