受到大法官釋字785號影響，新竹縣山區、不山不市的派出所多採聯合執勤，造成居民反彈，新竹縣警局新任局長林信雄17日於縣府主管會報中指出，將視縣府整體性規畫，逐年增補實際員額，盼能增加警力，未來若可行，希望將聯合服勤恢復成原本狀態，縣長楊文科也允諾極力支持此案。

新竹縣政府警察局現行編制員額1245人、預算員額1183人、現有員額1092人。囿於警力不足，為符合法規新制，竹縣警局去年底試行聯合服勤，不少鄉親因憂心治安、交通等問題到處陳情，擔心派出所就此消失。

遭遇偏鄉民意強大的反對聲浪，楊文科高度重視，林信雄表示將積極爭取，提高警察局的編制員額，希望在2024年提高至1403人，並視縣府整體財政狀況，逐年增加員警人數、補足警力。

按地方警察機關員額設置基準，竹縣警局規畫增置編制員額158人、預算員額220人，請增員額後，編制員額將為1403人，其中修編增置158人當中，141人為基層警員及偵查佐。預計請增員額並補足警力後，警員將優先補實偏鄉，並充實繁雜地區偵查警力，強化警政治安維護。

林信雄在會中表示，偏鄉派出所對民眾安全、安定感有著重要作用，聯合服勤執行後，民眾報案後員警還得從遠處派出所趕來。目前新勤務制度能否調整，會跟人事單位再做討論，未來如果可行，所有聯合服勤派出所將恢復成原先的樣貌。

不過有員警私下表示，增加員額固然是好事，但是每年統調流失的警力也要考慮進去，「大家認真工作的動力是調走」，若不改善工作環境與制度，人才難留，警力缺乏的情況恐雪上加霜。