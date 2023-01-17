刑事局中打查獲李男在嘉義太保以3D列印製作長槍。（張亦惠攝）

刑事警察局中打去年9月接獲情資，得知嘉義縣太保市李姓男子涉嫌從事非法製（改）造槍彈，蒐證完備後，9日前往搜索，查獲李姓堆高機駕駛在透天住家內，自學使用3D列印機製造長槍槍身，初步判斷槍枝不僅可擊發還具殺傷力，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地檢署偵辦，並持續深入追查中。

刑事局中打查獲李男在嘉義太保以3D列印製作長槍。（張亦惠攝）

刑事局中打查獲李男在嘉義太保以3D列印製作長槍。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方調查，35歲的李姓男子去年9月起開始搜集相關製作長槍材料並研究製作方法，李男購買相關零件包括3D列印機具2台、3D列印槍身素材原料5圈等，在嘉義縣太保自家住處，以3D塑膠原料列印製造槍身，並將相關槍枝零組件嵌入3D槍身後，完成後還自製試射桶試射，製出可擊發的長槍。

警方9日持搜索票到李男太保住處搜索，查扣3D列印長槍2枝、3D列印長槍半成品3枝、JP915改造手槍1枝、JP915模擬手槍1枝、JP915手槍半成品1枝、槍管11支、子彈71顆、已擊發彈殼65顆、彈藥室5個、彈簧6個、試射筒、3D列印機具、3D列印槍身素材原料、鑽床、砂輪機、鑽頭、游標卡尺、管鋸、攻牙器、手機。

李姓男子不僅製造長槍，並有改造手槍及子彈技術，現場亦查扣相關槍彈及改造工具。警方表示，李男職業是堆高機駕駛員，並非相關科系出身，去年9月開始學習相關技術，雖有殺傷力，但塑料耐熱度還需再做檢驗。