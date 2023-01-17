因疫情停辦實體尾牙後，緯創（3231）今（17）日將在南港展覽館舉行睽違3年的年終尾牙晚會並邀來蕭敬騰、阿爆兩位金曲歌手，及曾獲金鐘、金馬獎的李千娜演出。緯創並在尾牙前公告2022年度營運表現，除全年營收首見9字頭、上看兆元創高外，營益率、毛利率亦雙增，稅後每股盈餘（EPS）4.01元，為2012年來新高。

緯創公告去年自結合併損益，年度合併營收以9,846.13億元、年增逾14％，寫下新猷，營益率及毛利率分別為2.79％、7.08％，各有歷年第二高及創高表現，全年稅後純益111.63億元，年增約5.7％，同樣刷新歷年新高。

緯創去年第四季單季合併營收以2,638.49億元寫下歷年單季新高，營益率及毛利率更有4.05％及8.59％的表現，單季稅後淨利40.77億元，EPS 1.46元。

儘管PC市場動能走緩，緯創去年下半年筆電單季出貨持續下滑，至第四季已降至460萬台，但全年仍有2,120萬台的高檔位。預期今年PC市況將走衰，緯創筆電出貨動能亦將不若去年，不過桌機仍能維穩持平表現，至於去年持穩成長的伺服器，今年也將繼續增長，為2023年度帶來逐季走升的營運動能。