桃園市觀音區草漯國小（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區草漯國小與新坡國小家長日前陳情，盼增設安心通學巷道並整修通學步道，桃市府養護工程處與交通局等單位昨到校會勘，確認校方需求，目前正上網招標中，確認廠商後將立即進行規畫設計，增設後學童等待家長接送時，就不必再日曬雨淋，有更加安全的接送等候區。

市議員吳進昌表示，近來接獲2校家長反映，盼能整修通學步道並新設安心通學遮雨巷道，為讓學童能安心上下學，16日會同養工處、交通局與校方等單位，到2間學校瞭解情況與需求。期待完工後，學童上下學或等待家長接送時，不用再遭受日曬雨淋，也增加通學安全性。

養工處表示，已確定會在草漯與新坡國小外增設雨遮等候區，昨到現場了解2間校方需求，現已在上網招標階段，待廠商確認後，會即刻辦理詳細規畫設計。

養工處說明，目前初步規畫針對面對新坡國小正門右邊的人行道，進行鋪面更新，並增設雨遮，成為一處可以擋風遮雨的接送等候區；草漯國小校門外則有既有人行道，校方同樣希望增設雨遮，同時養工處也會加強無障礙坡道與導盲磚的設計。

養工處提到，目前正在桃園各行政區收集增設通學步道需求，屆時會再研議各校增設時程，因應安全考量，施作時間會避開學童上下學日程，施工也較有效率。

交通局交通工程科則說，草漯國小外已設限速30的交通寧靜區牌面，面對校門左邊有處公車格，前後有未畫紅線的路段，校方希望補齊紅線，避免發生危險，預計過年後就會派員施作。