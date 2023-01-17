雷雅（左起）、林仙怡、王乃伃。（華視提供）

陳雅琳。（華視提供）

林玉珍。（華視提供）

農曆新年將至，華視8位主播陳雅琳、連珮貝、莊雨潔、雷雅、王乃伃、莊惠琪、林玉珍、林仙怡一同參與兔年主播賀歲宣傳影片拍攝。今年預告特地結合了過年的剪紙窗花，主播們也穿上了紅白配色的衣服向觀眾朋友們拜年，畫面非常地喜氣洋洋。談到新年願望，主播連珮貝苦笑表示，因為去年投資股票前沒做足功課，已經慘賠一台車的價格。

主持《華視午間新聞》的主播連珮貝透露，「虎年身為股市新手的我，真的在股海輸得太慘，不懂得做功課，就是聽別人什麼可以買，就傻傻的也跟進，投資一年下來已賠掉一台國產車」，她兔年的新希望就是希望能趕緊解套，只求能回本就好。有了去年的慘痛的經驗，連珮貝期望今年有機會能做一些財經股市相關的新聞專題，她有感而發地說：「希望透過專題報導，也希望讓像我一樣是股市小白的觀眾，能搞懂怎麼看趨勢，不要再傻傻當韮菜。」

《華視生活氣象》主播莊雨潔經常要到台灣不同縣市去播氣象，介紹在地人文風情、美景與美食，有感體力越來越差的她笑說：「如果可以，今年想挑戰一些馬拉松賽事，從半馬開始，努力一下!」想藉由運動來改善自己的體力狀況。同樣有身體健康煩惱的王乃伃透露，去年好幾次因胃食道逆流傷到喉嚨，希望今年能做好飲食管理，養好喉嚨這個主播重要的資產。而播報《華視在地新聞》長達17年的台語主播林玉珍，親切且善用俚俗語的播報方式，深獲在地鄉親們喜愛，目前積極推廣「台語字珍趣味」單元，盼新的一年有更多觀眾能從節目中學會更多台語詞彙，了解台語文字的美。

《華視晚間新聞》主播陳雅琳持續深耕深度報導，製播專訪名人的《新聞高峰會》、關懷社會公益的《島嶼微光》、探討人權議題的《人權無國界》等節目，由她主持的《向前輩致敬》今年1月1日在華視新聞52台播出陳松勇、巴戈和脫線的專題報導獲得廣大迴響，特別是55歲以上的觀眾收視率破1，不少觀眾還打電話至華視紛紛希望能看到節目重播，足見雅琳主播播新聞說故事的功力，新的一年她準備積極養好身體，期望能用行動探訪台灣社會各角落發掘更多令人感動的故事。

晚間新聞代班主播雷雅對於醫療、美食、旅遊等生活新聞專題特別有興趣，未來期許有機會能主持不同類型的談話性節目，或是開美食與旅遊的相關新聞節目，新的一年也希望能嘗試不同的專題。《華視夜間新聞》莊惠琪去年剛考上台大政治研究所碩士在職專班，目前藉由週末時間來上課，工作學業蠟燭兩頭燒，新年的願望除了新聞收視長紅外，就是碩士班的課業能All Pass。