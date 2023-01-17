25歲男歌手李權哲畢業於柏克利音樂學院，2017年出道後就入圍金曲獎最佳新人肯定，2022年綻放他的才華，奪下金曲獎最佳專輯製作人獎及金音獎最佳專輯，成為話題人物。李權哲原本要在音樂之路大放異彩，近期卻驚傳他吸大麻被抓去勒戒；所屬經紀公司顏社KAO!NC發聲明證實，表示他今後會好好專注在音樂上，非常抱歉。

才在金曲獎奪下最佳專輯製作人的李權哲，被爆出吸大麻被逮捕並勒戒後，引起網友議論紛紛，經紀公司顏社KAO!NC今（17）日上午在臉書發聲明，證實李權哲去（2022）年的確有因為使用大麻被裁定需要進行觀察勒戒，日前也已結束勒戒回家。

而顏社KAO!NC透露，李權哲在與外界隔絕的期間，有深切反省自身的問題，對家人及工作夥伴都深感抱歉，承諾今後會專注在音樂與生活上面，謝謝大家關心。聲明底下湧入不少網友表達看法，「沒事的，加油」、「修法前還是別在台灣哈」，還釣出男星謝和弦力挺：「只是哈們而已，真的沒什麼」，瞬間被上千名粉絲讚爆。

李權哲被爆出二度使用大麻被逮捕，第一次在2020年9月於台北某處停車場吸食，之後開車被臨檢，遭查獲擁有大麻成分的電子菸及捲菸，尿液送驗呈陽性反應，他也認了，被以戒癮治療條件之緩起訴處分；沒想到2022年3月又在住處使用大麻，因為還在緩起訴期間，被檢察官聲請執行觀察勒戒。

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