屏東縣政府近幾年推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」，並推出「屏東縣寶貝放電護照」，為讓屏縣各小學及幼兒園學童人手一本，縣府在春節連續假期前夕，追加印製並將護照送到每位學童手中，讓家長在春節連假期間，能一手掌握相關公園特色與交通訊息，輕鬆帶孩童們玩遍全屏東。

屏東縣政府交通旅遊處表示，近幾年各鄉鎮特色共融公園，在呷好逗相報的口耳相傳下，吸引越來越多親子遊客造訪，每到周末更形成「假日移民潮」，「屏東縣寶貝放電護照」於去年10月推出1個月內立即索取完畢，打卡兌換精美小禮也同步秒殺。

為讓縣內各小學及幼兒園學童在春節連假期間，帶著返鄉親友到31座共融遊戲場玩透透，特地追加製作上萬份護照及精美小禮，並於春節連續假期前夕送到每位學童手中，民眾可藉由護照圖文介紹及QR code線上資訊，讓家長輕鬆得到相關公園特色與交通訊息外。

屏縣府交旅處強調，「屏東縣寶貝放電護照」收納各共融公園及特色遊戲場，並搭配可愛動物、標註遊具特色及所在地點，家長於各共融遊戲場拍下家中寶貝最開心的時刻，集滿3座公園與護照合照，打卡上傳並到縣內各旅服中心，即可兌換限量小禮物，好玩又有好禮可拿。