一名女受刑人先前在獄中與另名男受刑人書信往返，日久生情後兩人決定結婚互許終身，未料男方先行假釋出獄，重獲自由後立刻變心改交別的女朋友，讓女受刑人心寒訴請離婚。桃園地院審結，判准2人離婚。可上訴。

判決書指出，女受刑人主張，她因案遭判處有期徒刑17年11月，須待2031年9月才能出獄，服刑期間長期與同監所的男受刑人A書信往來，兩人產生情愫後，於2020年5月間於監所內完成結婚手續。

女受刑人表示，但兩人當初的結婚決定過於草率，2022年3月A男先行出獄，重獲自由後便再也未返回監所探視她，甚至婆婆還寫信告訴她，稱A男曾經在外結交新女友等情狀，讓她認為A男並無心經營婚姻，2人婚姻名存實亡，也影響到她在監所的心情，故依法向法院訴請離婚。

桃園地院審理時，A男並未到庭也未提出書狀聲明及陳述，法官勘驗證據後認定，雙方的婚姻感情基礎確實薄弱，因女方尚待2031年才能出獄，事實上無法維持夫妻般的正常生活，2人失去聯繫將近半年，婚姻的確產生破綻，故依法准許2人離婚。可上訴。