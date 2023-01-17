新任香港中聯辦主任鄭雁雄今日到禮賓府拜會特首李家超。李家超歡迎鄭雁雄出任新職，並稱鄭曾長期於廣東省工作，又擔任國安公署首任署長逾2年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港情況。李相信鄭雁雄熟悉廣東省的情況，在協助香港更好融入國家發展大局，及參與大灣區建設定必事半功倍，踏上更高台階。

鄭雁雄表示，擔任駐港國安公署署長期間和李家超合作密切，表明擔任中聯辦主任之後，將帶領全體同仁一如既往，進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通，廣泛聽取香港社會各界的意見，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

雙方在交流中一致認為，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」原則。要發揮香港優勢和特點，大力發展經濟、改善民生，不斷增強發展動能，促進香港長期繁榮穩定。要主動對接「十四五規劃、粵港澳大灣區建設」和「一帶一路」高質量發展等國家戰略，更好融入國家發展大局。