部立桃園醫院日前有名87歲患有糖尿病且長期洗腎長者到急診求醫，患者表示右腳突然紅腫且灼熱，抓癢後範圍竟有越來越嚴重的趨勢，經院方評估後發現其為蜂窩性組織炎。

部桃急診部主任曾士芬說，抓癢若力道沒有控制好導致皮膚表面受傷時，細菌會經由傷口深入皮下組織，就會變成蜂窩性組織炎，甚至進入筋膜或肌肉，造成壞死性筋膜炎，更嚴重可能引起全身性敗血症，休克等。

蜂窩性組織炎有4大典型症狀，分別為紅、腫、熱、痛，還可能伴隨出現發燒、畏寒、疲勞、頭痛及關節痛等症狀。部桃急診護理長黃欣萍建議，一般人在冬天容易有皮膚乾燥或是皮膚癢情形建議以拍打方式或是洗澡後給予皮膚適當的保濕對皮膚癢有改善效果。

曾士芬說，尤其糖尿病個案因末梢血液循環不佳，易導致傷口癒合不良，倘若傷口處理不當，且傷口又位於足部的話，嚴重時可能導致截肢甚至引起全身性的感染。

黃欣萍另補充，蜂窩性組織炎一般會以抗生素治療，若合併開放性傷口則要注意傷口護理之重要性，糖尿病個案更要小心傷口，控制感染和血糖避免感染擴大以利傷口癒合