被喻為「女股神」的方舟投資管理公司（Ark Investment Management）執行長伍德（Cathie Wood）仍在繼續大舉買進她最鍾愛的其中一支股票—特斯拉。

她的旗艦基金「方舟創新ETF」（Ark Innovation ETF）在1月13日買進168,989股特斯拉股票，截至當天收盤價值為2070萬美元。

在生產與需求的擔憂籠罩下，以及受到執行長馬斯克收購並入主社群平台推特的紛擾影響，去年特斯拉股價暴跌65%。

特斯拉是方舟創新ETF的第三大持股，僅次於早期癌症檢測生技公司Exact Sciences和視訊電話與即時通軟體公司Zoom Video Communications。

過去一年來，伍德的投資績效並未如外界寄予厚望般「碾壓」投資界，她的「方舟創新ETF」過去一年來下跌55%，與2021年2月創下的歷史高點相比更已下跌77%。

伍德辯稱其投資期（investment horizon,開始投資到達到投資目標的時間）為5年。但截至1月13日，方舟創新的5年年化報酬率為負0.2%，同一期間標普500指數的報酬率為正9.4%。

該基金的績效也遠遠落後伍德自己設定之5年年化報酬率為15%的目標。

「方舟創新ETF」低迷的報酬率最終可能開始嚇跑投資人。根據 ETF研究公司VettaFi調查，這支規模69億美元的基金在過去一個月的淨流出達2.87億美元，儘管過去一年來仍有10.6億美元的淨流入。