備受國內豪華車壇高度關注，由尚騰汽車集團斥資新台幣逾6億元傾力打造的「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」於周二在台南盛大開幕，並宣告正式投入Porsche品牌在台灣的經銷營運行列。這也是繼2018年7月「新北保時捷中心」開幕之後，尚騰汽車集團旗下第二座Porsche Centre保時捷中心落成啟用，為尚騰汽車集團在南台灣豪華車市的經銷通路布局跨出關鍵一步。

這不僅是台南第一座Porsche Centre，更是台灣中南部首座融入Destination Porsche設計概念的保時捷展示中心；未來除了透過導入顛覆傳統汽車產業的多元化創新概念及服務思維，尚騰汽車集團也將持續規畫提升頂級服務規格，確保與時俱進的高品質服務。

2020年初，尚騰汽車集團即率先在台南市南紡購物中心二館，投資7500萬元闢建全球第一座以Porsche Studio 2.0設計版本打造的全新「Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店」，讓大台南地區的保時捷車迷們得以與Porsche各式車款近距離接觸，如今「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」正式開幕啟用，不僅將全面擴大尚騰汽車集團在地經銷網絡於銷售及售後服務的總體量能，也將提供嘉義與大台南地區的保時捷車主們賓至如歸的服務禮遇。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「繼新北保時捷中心後，非常感謝台灣保時捷給予尚騰汽車集團全體經營團隊再一次的機會與肯定，兩年多前在我們獲得台南嘉義地區的保時捷品牌經銷權之後，我們即全力投入規畫與積極開始投資建設，並且導入Porsche Centre全球目前最新的Destination Porsche設計與營運概念；這次尚騰汽車集團斥資逾6億元新台幣，傾力打造的全新台南保時捷中心，將連同2020年初率先啟用的Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店，一起深耕南台灣市場，並全面提升銷售通路的服務量能；再加上Porsche旗下完整的產品陣線與高規格軟硬體，我們十分有信心將為南台灣愛好跑車的廣大消費者，提供獨一無二的保時捷品牌體驗。」

「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，占地總面積逾1600坪，展示暨服務中心內部空間規畫完整，涵蓋新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車部門等專區之外，亦全面融入台南府城獨有的人文特色與風貌，以及最新穎的保時捷品牌設計元素。

為迎接Porsche品牌及產品線即將邁入純電世代，尚騰汽車集團也已超前部署做好周全準備，積極擁抱保時捷品牌電能轉型。「全新台南保時捷中心」全面導入Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，並採用目前台灣保時捷原廠規範中，輸出功率最高可達320kW/h的直流電快速充電設備，在客戶專用停車場提供兩座DC快充站及三座AC充電設備，充分展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，未來將提供南台灣地區的保時捷電動車客戶最便捷的充電體驗，享受駕馭保時捷純電跑車的樂趣。