「50淨零解方聯盟」今（17）日宣告正式成立，其中南部有30家中小、微型企業加入。（柯宗緯攝）

「50淨零解方聯盟」今（17）日宣告正式成立，其中南部有30家中小、微型企業加入，將以自身完成盤查後進行碳中和的經驗，輔導其他企業加速往2050年淨零排放目標邁進，預計明年度達到年減1萬噸碳排量。

高雄市企業代表永續合作夥伴網絡FSPN聯盟南區總會長謝伯彬指出，「50淨零解方聯盟」成立，就是希望協助更多企業在沒有負擔狀況下，媒合政府等單位資源，朝2050淨零目標前進，因此廣邀產官學合作。

謝伯彬表示，第一階段北中南企業成員已有100家，其中南部為30家，希望透過聯盟輔導、協助企業做減排，期許協助與邀請更多中小企業一同加入，2030落實企業碳中和，預計在明年度達到1年內減少中小、微型企業1萬噸的碳排量。

高市環保局長張瑞琿表示，高雄的鋼鐵業、石化業、螺絲業都是歐盟產業規範碳足跡計算，高雄碳排量高，必須透過雙軸轉型：數位轉型、淨零碳排轉型來因應，像是製程上計算產品排放量如何降低，而未來期待透過「淨零解方聯盟」合作，大家共同讓高雄更進步，進入世界潮流，提升競爭力。

高市經發局長廖泰翔也獲邀頒發聯合國CER碳權憑證給企業，包括Jo Model時尚香氛品牌、蜂巢氏、知覺優格、森焱上饌鍋等。該聯盟期待，透過FSPN完成企業組織盤查及向聯合國購買碳權完成「碳中和」，實現低碳生活，承諾2050年上下游合作夥伴達到淨零排放。