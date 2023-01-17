美國警方今天表示，曾競選新墨西哥州議員失利的前共和黨候選人潘尼亞（Solomon Pena）已遭逮捕，他被控買通槍手掃射4名民主黨政治人物的住家。

法新社報導，新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque）警察局長麥迪納（Harold Medina）在推特上表示，潘尼亞被控串謀及買通4名男子對4名民主黨政治人物的家開槍。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，潘尼亞在阿爾伯克基市西南部的家中與一個特種武器和戰術部隊（SWAT）小組短暫對峙，隨後遭到警方逮捕。

潘尼亞被控籌劃過去幾週發生的多起槍擊事件，目標是兩名郡級官員和兩名州議員的住所。槍擊事件沒有造成人員受傷。

麥迪納今天晚間在記者會上說：「據信他是幕後黑手，籌劃這一切。」

警方表示，這些住家在去年12月4日到今年1月3日遭到鎖定槍擊。

警方發言人說，潘尼亞認為去年11月選舉有舞弊情事他才敗選。

阿爾伯克基市警察局說，他們預計對其他涉嫌被買通而開槍的男子提出指控。