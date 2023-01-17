金管會今（17日）發布新聞稿，新安東京產物、國泰世紀產物、富邦產物、中國信託產物、兆豐產物，以及和泰產物等6家公司違反保險法相關規定處分案。金管會辦理上開公司專案檢查，發現該等公司辦理保險業務有違反法令規定情事，各罰180萬，總共罰1080萬元。

金管會指出，上開公司於防疫保險商品銷售前未能充分辨識法定傳染病之風險特性，合理評估銷售限額與訂定預警值，且未落實對個別承保對象進行核保評估。

另，部分公司費率釐訂僅參考未發展完全之損失經驗，且未妥適建立與執行風險控管機制；銷售中未能及時因應外部情勢變化，重新檢討評估風險管理計畫之自留風險並採取措施；保險商品評議小組與管理小組會議未能充分發揮評估控管風險之功能，核與保險商品銷售前程序作業準則規定不符。

金管會表示，考量公司已提出具體內控改善措施並積極執行，且持續依約履行保險責任，維護保戶權益，亦就財務影響陸續增資以為因應，業發揮安定社會之功能，斟酌上開情事，各核處罰鍰180萬元。