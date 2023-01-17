陳零九今榮獲「K9 德州撲克大使」。（爭戰科技提供)

陳零九今帥氣代言《CyberPoker 賽博撲克》。（爭戰科技提供)

陳零九今（17日）出席《CyberPoker 賽博撲克》代言記者會，是他繼潮牌、餐廳、飲料店、NFT、密室逃脫之外，第6個副業，問他投資金額？他說7位數，只是小股東。在他眾多副業中，潮牌生意最穩定，營業額一年可達8位數，其他都是小賺或小虧損，像是「我的玩具店退股了，因為一直虧錢」，飲料店也會有重組。

他同時兼顧演藝工作跟副業，坦言「很累，有點太忙了」，最近在思考自己的心理狀況，「有點盲目在追求，可能我不知足」，表示未來如果持續讓他精神耗損太多的話，會停止工作，不過說完又接話表示，錢夠多還是會接，「人就是犯賤啦」。

除了投資副業，陳零九也玩股票、虛擬貨幣，淨利7位數，日前加密貨幣交易所倒閉，他損失4-500萬，他說，「當然是會痛，但我還是有做風險控管」，認為現階段「投資是自己的學習」。

記者會上，陳零九看起來明顯瘦了，他說為了在新戲《師大公園地下社會》裸露上半身，一周去健身房5天，雖然只瘦1.5公斤，但體脂下降滿多，不過他謙稱小樂身材更好，「他已經練好久了，體脂長年保持在6-7％，我拍戲時12％，現在14％。」他所屬的「五堅情」將於3月到香港開唱，他個人則計劃6-7月發新專輯，未來目標是在小巨蛋開個人演唱會。

而農曆年將至，陳零九讓自己放年假到29日，表示去年一整年沒回家，要回家陪家人，也會去女友家拜年，結婚計劃順其自然，兩人相處時間少，他會大方送禮給女友，他認為最實際的禮物是現金，曾送過女友4-5萬紅包，會送房子給她嗎？他直言「可以啊」，但目前還沒有這個規劃。