52歲邱姓男子22年前涉嫌3刀殺死潘姓應召女，日前警方重新比對DNA調查懸案揪出邱男，桃檢依殺人罪嫌起訴。桃園地院17日首開庭，邱男否認殺人，辯稱逃離時潘女還有悶聲，但也坦言當下看到刀子有血，潘女應該凶多吉少，22年來都睡不好，落網終鬆一口氣。

潘女從事性交易，2000年7月17日被發現陳屍在桃園區民權路巷弄內，胸口、腋下身中3刀，但警方苦無線索成懸案，刑事局定期比對調查，日前發現現場遺留的菸蒂和衛生紙，DNA和涉入毒品案的邱男吻合，桃警立即上門逮人，邱男一度否認，但警方帶他重返現場終突破心房，桃檢火速依殺人罪嫌起訴。

桃園地院17日首度開準備庭，在押的邱男一開口就否認殺人，稱不是故意的，充其量只是過失致死，他回憶，案發當晚經過，潘女主動表示一整天都沒客人，拜託捧場，雙方合意全套一次1200元。

邱男稱，完事後潘女拿出水果刀切水果，卻以有口交服務跟他加收1500元，雙方爆發爭執，但對於行凶細節都辯稱忘記了，只坦認扭打時雙雙倒地，他起身時有持刀往潘女身上猛刺，不知刺中何處，拔刀後見刀上都血，因自己剛出獄，不想再回監獄，且很恐慌，不敢叫救護車，隨即逃逸。

「常常想到都睡不著！」邱男說，潘女倒臥在地時，他有叫「大姐」，潘女還有悶哼2聲，當下還活著，但也坦認她可能凶多吉少，不知道潘女後續狀況，22年後被逮確實鬆一口氣。他強調願意跟家屬和解，拜託法官幫忙，但被害者家屬並未到場。

邱男律師則說，從死者2處傷分別是畫傷和穿刺傷，且在房間爭執卻陳屍走廊，證明潘男沒有殺人意圖，否則不可能只有2處傷，也會在現場等到死者斷氣，強調是潘女先拿刀要求加錢，邱男才奪刀，應屬防衛過當的過失致死。