春節來了，迎接喜氣洋洋的兔年，嘉義市政府新春洋溢的「揚眉兔氣」春聯，貴氣典雅，還有兔年開運小紅包，市長黃敏惠將於22日（大年初一）上午9時、9時40分、10時15分，在城隍廟、九華山地藏庵、文化局廣場限量發放，送完為止。
市府公布限量開運小紅包發放行程：1月22日上午9時在嘉義市城隍廟發放500份；上午9時40分在嘉義市九華山地藏庵發放500份；上午10時15分在嘉義市文化局文化廣場送1688份。
嘉市府表示，市府推出兔年春聯及小紅包皆由知名設計師Smart設計，春聯融入Smart設計很受歡迎的「巴比兔」，點綴象徵富貴、福氣的牡丹及蝴蝶元素，筆觸細膩，充滿濃濃的喜慶年味，共印製10萬7000份，民眾回響熱烈。
另有「開運小紅包」則融入魔術帽意象，別出心裁在抽取硬幣處設計「大吉」、「上上籤」等祝福語，用巧思祝福市民朋友過好年。
市長黃敏惠表示，歡慶玉兔年，市府今年再度邀請知名設計師Smart設計春聯，並由書法家地政處長饒嘉博題字親撰「揚眉兔氣」，希望喜氣春聯讓市民從年頭旺到年尾。
黃敏惠市長也邀請民眾春節期間來「嘉」走春過好年，市府盤點嘉義市百家風格小店，推出「嘉市潮選店100＋Select」，精選融入百年古都嘉義市人文之美的咖啡廳、風格新潮的人氣店家，讓民眾春節期間來嘉體驗百百種美好的「嘉」味。
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