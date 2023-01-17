新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，雙魚座、巨蟹座、天蠍座整體運勢包括，事業運、金錢運、愛情運、健康運、幸運數字和顏色，其中雙魚座在事業上是有付出就會得到回報，生意方面也如魚得水非常幸運，另外健康則要注意筋骨痠痛，需好好傾聽身體發出的警訊。

▍雙魚座：克服難關，閃耀光芒

2023年是有付出就會有回報的一年，喜歡一步一腳印、親力親為的真實感，會漸漸發現在克服難關過程中留下的每一滴汗水都閃耀著光芒。

事業運：有付出就有回報的一年

金錢運：做生意如魚得水

愛情運：想被照顧呵護

健康運：注意筋骨痠痛

幸運數字：4

幸運顏色：淺藍色、青色

▍巨蟹座：自信心啟動，事業運旺

無所畏懼的自信，往往是一個人可以成功的魅力，當你變得自信的時候，就像一個正能量的磁鐵，事業當中的旺運和機會都會在你身上降臨。

事業運：等待翻身時刻

金錢運：適合外地求財

愛情運：容易誤入戀愛陷阱

健康運：失眠久坐是病因

幸運數字：1

幸運顏色：紅色、橘色

▍天蠍座：群策群力，能者多勞

無所畏懼的自信，往往是一個人可以成功的魅力，當你變得自信的時候，就像一個正能量的磁鐵，事業當中的旺運和機會都會在你身上降臨。

事業運：凡是不求快需醞釀

金錢運：越大氣、越有財

愛情運：宜旅行加溫感情

健康運：關心留意體脂肪

幸運數字：8

幸運顏色：藍綠色、粉紅色