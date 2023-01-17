新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，雙魚座、巨蟹座、天蠍座整體運勢包括，事業運、金錢運、愛情運、健康運、幸運數字和顏色，其中雙魚座在事業上是有付出就會得到回報，生意方面也如魚得水非常幸運，另外健康則要注意筋骨痠痛，需好好傾聽身體發出的警訊。
▍雙魚座：克服難關，閃耀光芒
2023年是有付出就會有回報的一年，喜歡一步一腳印、親力親為的真實感，會漸漸發現在克服難關過程中留下的每一滴汗水都閃耀著光芒。
事業運：有付出就有回報的一年
金錢運：做生意如魚得水
愛情運：想被照顧呵護
健康運：注意筋骨痠痛
幸運數字：4
幸運顏色：淺藍色、青色
▍巨蟹座：自信心啟動，事業運旺
無所畏懼的自信，往往是一個人可以成功的魅力，當你變得自信的時候，就像一個正能量的磁鐵，事業當中的旺運和機會都會在你身上降臨。
事業運：等待翻身時刻
金錢運：適合外地求財
愛情運：容易誤入戀愛陷阱
健康運：失眠久坐是病因
幸運數字：1
幸運顏色：紅色、橘色
▍天蠍座：群策群力，能者多勞
無所畏懼的自信，往往是一個人可以成功的魅力，當你變得自信的時候，就像一個正能量的磁鐵，事業當中的旺運和機會都會在你身上降臨。
事業運：凡是不求快需醞釀
金錢運：越大氣、越有財
愛情運：宜旅行加溫感情
健康運：關心留意體脂肪
幸運數字：8
幸運顏色：藍綠色、粉紅色
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。