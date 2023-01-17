花蓮29歲何姓與游姓2名男子在瑞穗鄉某民宅內專業種大麻，經警方持票搜索，當場搜出共305株大麻，市價高達2000萬元，訊後2人遭羈押。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

花蓮29歲何姓與游姓2名男子，在瑞穗鄉某民宅內種植大麻，不僅設置黑色溫室，還利用多種工具精準控制室內溫度、濕度與光度，以利大麻生長，並利用空氣濾清器過濾烘乾大麻產生的異味。警方日前獲報後便長期監控，日前趁時機成熟，持票前往搜索，當場搜出共305株大麻，包含活株與死株，市價高達2000萬元，訊後將2人移送花蓮地檢署偵辦，何遭羈押禁見，游則為羈押。

花蓮警方日前獲報指出，瑞穗鄉某民宅及民宿人員進出多以貨車搬運物品，不像居住生活或旅遊情形，認有有異，便開始進行監控。

經警方長期監控發現，該2處地點均以黑紙貼窗，窗緣透出強光，且搬運物品多為農業資材，研判有栽種大麻的可能，即縝密蒐證，本月8日見時機成熟，向花蓮地方法院聲請搜索票前往2處執行搜索，搜出193株活株大麻及112株死株大麻，估計市價超過2000萬元，可供10萬人次使用，同時也在現場查扣大批植物生長燈、通風設備、培養土等物。

據警方調查，何男及游男種植大麻，無論從種子、扦插動作，到移植、分株等過程，及使用灌溉水、培養土、肥料等都是親自調配，且現場大麻株從苗株至高1公尺均有，明顯已掌握栽種技巧。

警方表示，經在台9線鳳林路段及桃園機場拘提何、游2人到案，訊後移送花蓮地檢署偵辦，其中何遭花蓮地院裁定羈押禁見，游則是羈押。

縣警局長呂世明表示，縣長徐榛蔚重視緝毒掃黑工作，尤其本次配合警政署推動「清源專案2.0」，警方將針對隱藏社會黑暗處的製毒工廠、詐騙機房、人蛇集團據點、改裝槍械工廠、黑幫堂口、汽機車解體工廠等處，強力掃蕩與查緝。

呂世明也提醒民宿業者應要有防毒觀念，如發現異樣，可主動與在地分駐派出所保持密切聯繫，若發現不法情事，應立即檢舉通報，否則罰責相當重。

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