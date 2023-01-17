教育部今天召開私校退場審議會，彰化縣大慶商工及嘉義市興華高中因為財務惡化，列為專案輔導學校，並皆給予2年改善期。

今天的私校退場審議會，由教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員26人出席（本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘之審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數已達全體委員人數2/3。

教育部表示，彰化縣私立大慶高級商工職業學校為私立高級中等以上學校退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

教育部指出，嘉義市私立興華高級中學為本條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限2年。

同時，教育部說本次退場審議會逐案審議通過高雄縣私立旗美高級商工職業學校及新光學校財團法人高雄市新光高級中學加派董事及監察人名單。教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。

教育部後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會組織成員名單，公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」 以強化專案輔導學校的治理。