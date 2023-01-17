孫盛希1月26日將前往韓國宣傳。（三鳳製作提供）

《想見你》電影風靡全球，孫盛希演唱的電影主題曲〈眼淚記得你〉大獲好評，歌曲上架即攻佔海內外各大音樂榜單，更蟬聯KKBOX排行榜數週雙冠軍，熱度居高不下。隨著電影宣布進軍國際市場，孫盛希也在昨日（16日）推出韓文版的主題曲〈눈물이 기억해〉（眼淚記得你），將帶著作品與電影團隊自1月26日起到南韓宣傳，與更多海外粉絲相見。

孫盛希從小在韓國長大，韓文是她熟悉的語言，此次打造韓文版電影主題曲〈눈물이 기억해〉，對孫盛希來說別具意義，她透露儘管是熟悉的語言，「演唱韓文版共鳴的確跟中文有一些差異，在短時間裡花了些功夫去思考與調整怎麼切換。」而久違再次以韓文錄音，她心情激動：「很久沒有用韓文錄音，感覺蠻特別的，好像回想到剛踏入音樂這領域的時候，參加比賽、參與簡單的錄音、擁有自己錄的音樂檔案，那緊張和興奮感！」。

此次與孫盛希搭擋，一起改編韓文歌詞的심은지 (Sim Eunjee)，是孫盛希十分欣賞的同大學社團學姊，更是韓國知名音樂經紀公司「JYP娛樂」旗下作者，有過與IU、TWICE、ITZY等當代極具指標性的KPOP歌手合作經歷。孫盛希透露：「學姊是滋養我音樂夢的主要恩人之一」，分享兩人亦師亦友的好交情：「學生時期就很喜歡跟學姊交流，也幫她唱過demo，來台發片後，回韓國過年時就會帶著我的新專輯送她。」難得有機會透過音樂作品正式合作，並被廣大韓國歌迷們聽到，讓孫盛希覺得「真的很感動」，笑說：「學姊也很開心，也恭喜我說『錦衣還鄉』、『回來再約吃飯』。」

對於此次春節期間，將帶上最好的「伴手禮」回家鄉探望親人、宣傳音樂作品，孫盛希難掩喜悅之情表示：「是很特別的機會，也很期待，一直都想用作品回到韓國家人身邊，雖然花了一些時間，但終於小小地做到了，那種成就感讓人很興奮、很幸福，希望之後更多機會。」孫盛希也分享回韓國的安排，打算先好好放鬆幾天，跟家人過年，再接著與《想見你》三位演員合體，一起與韓國粉絲見面。