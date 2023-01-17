高雄市長陳其邁今日主持市政會議，會中由警察局長林炎田提報治安成果，提到高雄市去年整體治安數據較前年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，其中全般刑案、詐欺發生數降幅為六都最佳，暴力犯罪、槍擊案發生數降幅為六都次佳。陳其邁表揚與肯定警察局全體同仁努力付出，並承諾會做警察同仁的後盾，全力給予支持。

根據高雄市政府警察局統計，高雄市2022年全般刑案、詐欺發生數為六都第3低，其中全般刑案較2021年減少4.12％、詐欺減少5.07％，降幅為六都最佳；另外，暴力犯罪、槍擊案發生數為六都第2低，其中暴力犯罪較2021年減少25.49％、槍擊案減少28.57％，街頭鬥毆案減少59件，且於最短時間內全數偵破，民眾最關心的案件發生數是近20年的新低。市長陳其邁也給予同仁表揚與肯定，並承諾會做警察同仁的後盾，全力給予支持。

高雄市警察局表示，針對任何暴力案件，將秉持迅速偵破、建請地檢署檢察官聲押、裁定定期報到等強制處分，嚇阻再犯，並繼續擴大偵辦，向上溯源、向下刨根，瓦解犯罪集團，同時在現有治安維穩的基礎上，持續嚴正執法、展現強力打擊犯罪決心，守護市民的生命、財產安全。