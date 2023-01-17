雲林縣北港鎮「天空之橋」周邊美化改善，讓遊客體驗早年台糖小火車運蔗之旅。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「天空之橋」重現早年台糖小火車運蔗路線，橋體以鋼筋與清水混凝土打造，造型優美，曾入選國際建築大賽決賽，北港鎮公所17日表示配合春節北港燈會，「天空之橋」展開周邊改善工程，以磨石、彩繪方式整修橋面牆壁與路面，將趕在春節前完成主體部分，讓遊客賞燈後沿橋漫步運蔗路線，體驗早年的蔗糖之旅。

「天空之橋」由國內名建築師廖偉立設計，參加義大利專業建築雜誌舉辦的「THE PLAN AWARD 2016」，在全世界500多件公共空間類參賽作品中，入選前20名進入決賽。其橋體長約860公尺，以北港溪畔的台糖小火車復興鐵橋為起點，跨越防汛道路、義民路、文化路連接大同路終點，再穿越華南路即可抵達北港糖廠。

北港鎮長蕭美文表示，春假即將來臨，公所與縣府為打造更舒適的特色景點，進行「天空之橋」周邊牆面與路面改善工程，目前牆面的彩繪、磨石主體工程已告一段落，路面工程方面，為避免春節期間影響交通動線，將暫停施工，待春節過後再繼續施工。

蕭美文說，今年縣府擴大舉辦北港燈會，首度將燈區擴大到朝天宮後方的歷史建築「北港登記所」，登記所經整修已成為北港遊客中心，可連結鄰近的公館里彩繪社區，再通往「天空之橋」，形成帶狀休憩場域，提供遊客更多元豐富的休閒體驗。

地方民眾指出，「天空之橋」周邊還有鋼構特色橋梁「女兒橋」，訴說台糖五分小火車鐵道歷史，讓人深刻感受新舊更迭與時空變遷。朝天宮廟後以前有1處市集，後因商業中心轉移至廟前，店家日益減少，入夜後更顯冷清，希望藉由「天空之橋」的美化與燈會的帶動，重現早年繁華熱鬧情景。