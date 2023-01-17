大陸南京藝術學院口述歷史研究中心研究員余泳昨(16日)發布微博稱，武術家兼演員余海去世，享壽81歲，門下弟子及家屬皆已證實此事。他從12歲就拜七星螳螂拳傳人為師，武術生涯長達69年，並曾在《少林寺》等電影展現精湛的武打功夫，還擁有「螳螂拳王」、「中國武術明星」等封號。

于海出生於大陸山東，是北派螳螂拳的第六代傳人，16歲起征戰全國武術比賽，獲得多次冠軍，60年代更成為國家代表團出訪30多個國家，由於身手了得，曾受邀出演功夫電影，他在《少林寺》飾演李連杰的師父「曇宗大師」，並兼任該片動作指導，其他代表作還有《南北少林》、《功夫小子闖情關》、《新少林寺》等片，除了李連杰還與吳京有不少次合作。

曾與于海合作的吳京特意發文哀悼。(圖/吳京 微博)

得知于海過世消息後，吳京在微博發布貼文：「驚悉于海老師逝世，不勝悲痛。《功夫小子闖情關》、《太極宗師》、《新少林寺》、《少林武王》……彷彿還歷歷在目，于海老師一路走好。」網友也紛紛哀悼：「老藝術家演過很多知名電影」、「小時候看過少林寺，對于海老師印象深刻」、「功夫真的厲害，一路走好」。

事實上，于海曾在受訪中提及：「我不是演藝圈裡的人，我是從事武術事業的。演戲只是生活中的一小部分，武術才是我的畢生追求。」並謙虛表示：「別叫我前輩，別叫我大師，叫我于海老師就行了」，而不接廣告的原因更透露出好人品：「我不了解他們的產品，我怕騙人，我不願意借自己的名聲去這樣的錢」。