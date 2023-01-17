議員趙怡翔要求道路拓寬。（趙怡翔提供／楊亞璇台北傳真）

台北市文山區指南路二段是當地居民的聯外通道，也是政大學生的生活所在地，北市議員趙怡翔發現，近年來交通意外不斷傳出。2021年該路段就有高達57起事故。經查指南路二段部分人行道寬度僅74公分，遠低於營建署相關規定，不符人本交通規範。台北市交工處允諾，朝人行道擴寬方向評估，改善方案預計2月中旬出爐。

趙怡翔昨邀集當地里長、國立政治大學與政大學生會，以及台北市政府相關單位會勘。趙指出，指南路二段是當地居民的聯外通道，也是政大學生的生活所在地，但近年來交通阻塞情形日益增加，行人空間不符相關規範，造成交通意外不斷傳出，光在2021年，該路段就有高達57起事故發生，其中34件造成傷勢。

趙怡翔表示，改善指南路二段應該包括拓寬人行道並將車道瘦身、確保卸貨及當地需求能夠滿足，以及公車動線的檢討，經查指南路二段部分人行道寬度僅74公分，遠低於營建署的相關規定，造成行動不便者無法通行要繞道，不符人本交通規範。

趙怡翔指出，近年來人本交通已逐漸獲得共識，而依據國內外研究，以此概念進行道路改善，將能活絡周遭環境，提升店家生意，並促使道路變得更安全與順暢，數據顯示車道瘦身也能減少隨意超車、違停及其他影響交通秩序的情況發生。

趙怡翔表示，上任1個月來已經有許多地方人士反映政大周邊交通環境須改善，包括政大學生會也提出保障學生安全的相關需求，因此未來將督促台北市政府相關單位儘速完成規畫方案，以利後續舉行里民討論與說明會，獲取地方的共識。

他說，經查，目前指南路二段的單向車道寬度為4.5公尺，遠超過美國公車道路規範的3.5公尺及內政部營建署的3公尺規範。而據世界資源機構（WRI）研究，過寬的道路不但無法解決交通阻塞，反而更造成安全及違規方面的挑戰。

新工處指出，該路段開闢人行道寬度有超過1公尺，合乎法律規定，有可能是因為人行道上有設施物，如站牌、違建等，導致通行寬度變窄。

交工處交通規畫科長陳詩韻說，指南路二段在尖峰時段，確實有車流壅塞情形，經初步研議，基於人本環境，朝人行道擴寬方向評估，惟尚需分析車流紓解情形及取得地方共識，才能確認改善方案，方案預計2月中旬出爐。