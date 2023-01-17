國產署111年11月21日公告11宗國有土地招標設定地上權，周一1月16日開標結果，標脫8宗，標脫率超過7成，決標權利金總金額新台幣19億2881萬元。本次招標設定地上權案地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%依簽約當期申報地價計收。

本次招標之地上權標的，從北到南，招標成果相當亮眼。國產署北區分署本次推出3宗標的全部標脫，包括鄰近華視大樓之台北市大安區土地吸引2家廠商競標；台中市干城商業區再標脫1宗；南區分署除標脫旗津工業區土地外，另台南市鹽埕段土地有3家廠商競標，溢價率達21%，為本批次最高；嘉義市港子坪住宅區大面積土地，為嘉義市區繼111年第3批推出嘉義市垂楊路地上權案件標脫後，再度受到業者青睞之標的。

國產署進一步表示， 111年為國有非公用土地設定地上權豐收年，標脫率達60.98%，超越110年之60.87%，為自99年來最高，標脫總金額54億餘元。國產署將持續推出區位條件優質之招標設定地上權標的，以活化國有資產，永續國家財政。