牙周病不僅會造成牙痛、口臭、牙齒鬆動等，牙醫師李懿修在臉書粉專特別提醒，還可能因為長期咬合力不足誘發「肌少症」，千萬不可不慎！

李懿修指出，高齡者幾乎都會面臨肌肉越來越萎縮，以及行動不便的問題，殊不知牙齒長期咬合力不足，也有可能進一步誘發「肌少症」。再者，日本研究顯示，無牙高齡者營養不良的狀況，比正常成年人高出3.2倍。

李懿修表示，缺牙對口腔整體狀態的影響，除了咀嚼行為改變，會讓鄰近牙承受更大的壓力，增加牙齒傾倒、歪斜的風險，同時缺牙處會因為沒有咬合的刺激，牙周漸漸萎縮，最後造成全排牙齒鬆動，臉頰也可能會有凹陷的問題。

李懿修直言，缺牙患者依據牙齒缺少的情形，時間越久飲食習慣可能也會發生變化，甚至在缺牙第5年之後，漸漸不喜歡吃肉類食品，只能以肉鬆等加工物幫食物提味，體內的蛋白質營養素流失很快，進而讓肌肉失去養分，也可能進一步導致骨質疏鬆。

李懿修說，身體狀況是環環相扣的，缺牙影響牙周健康、口腔狀態衰弱又有可能讓肌少症狀況惡化，因此要格外注意中高齡長輩的牙齒狀態。最後，李懿修建議，平時可多攝取優質蛋白質，若長輩覺得肉質乾柴，可以稍微調整烹煮方式，或是以少量的肥肉綜合整體口感，盡可能讓長輩每天攝取到足夠的天然蛋白，同時也可藉著食用肉品鍛鍊口腔肌群，外觀上也能看起來更顯年輕。