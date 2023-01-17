民眾趕在年節前湧入魚池鄉的蘭花園，穿梭在園區挑選蘭花。（楊靜茹攝）

蒲卉蘭園研發的虎頭蘭品種「金鑽」，顏色、香氣高雅廣受好評，成為園區明星商品。（楊靜茹攝）

虎頭蘭品種「金鑽」成為蒲卉蘭園明星商品，不只盆花市場供不應求，切花市場更是收益主力。（楊靜茹攝）

蒲展男表示，近幾波寒流催化下，蘭花紛紛趕在春節前盛開，訂單滿載，忙著裝盆、包裝出貨。（楊靜茹攝）

南投縣魚池鄉水氣充足、日夜溫差明顯，栽種出品質佳及產量穩定的蘭花，鄉內主要栽種國蘭、虎頭蘭，虎頭蘭花期在農曆春節期間綻放，加上「虎」諧音「福」，有迎春納福之意，每年年節前吸引消費者選購應景花卉，祈求好兆頭。魚池鄉長劉啟帆說，虎頭、福頭，福氣在頭，紅花喜氣，黃花帶財，歡迎大家來魚池鄉賞花、買花。

魚池鄉公所表示，蘭花是魚池三寶之一，鄉內蘭園林立，虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等應有盡有，以栽種國蘭、虎頭蘭為主，虎頭蘭栽培面積約15公頃，品種及栽種技術傲視全台，主要供應國內盆花及切花市場，產量佔全國80％；國蘭栽培面積約30公頃，以外銷韓國為主，產量佔全國四分之一。

不少民眾趕在年節前湧入蘭花園，穿梭在園區挑選蘭花，再請員工忙著幫虎頭蘭整形、裝盆。范太太說，魚池鄉東光村的蘭花園林立，每年春節前他們會特地來採購，將裝盆的蘭花搭配喜氣的炮竹等裝飾，就是年味十足的應景花卉。

蒲卉蘭園主蒲展男表示，近年氣候變幻莫測，所幸園區的金鑽、冰瀑、花仙子等蘭花品種，都是近10年馴化培育的品種，即使今年11月酷熱如夏天，但「消蕾」僅約1成，近幾波寒流催化下，蘭花紛紛趕在春節前盛開，因為原物料漲，加上供不應求，蘭花價格微幅上漲，近期訂單滿載，忙著裝盆、包裝出貨。

東光蘭園業者施秀織建議，每7天就將盆花移往陽台澆濕土壤並曬2天太陽，再移往屋內擺放，如此一來虎頭蘭花期可以維持兩個月以上。

魚池鄉農會理事長劉啟行、總幹事王威文認為，近年氣候變遷愈來愈捉模不定，加上農村人力老化，近年推動溫網室、噴水設施等補助，同時鼓勵青農返鄉，讓蘭花產業能永續，也呼籲遊客多到產地選購蘭花，保障農友的收益。