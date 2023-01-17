恆春山海國小在校內建置「落葉之家」，讓腐葉變身黃金。（山海國小提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春山海國小在校內建置「落葉之家」，讓腐葉變身黃金。（山海國小提供／謝佳潾屏東傳真）

落葉時常被視為垃圾，更是學生打掃戶外環境時的噩夢，但恆春山海國小卻將它變成校本課程，在長江龍環保工程股份有限公司的協助下，於校內建置「落葉之家」，透過收集、處理落葉變成腐植土後，搖身一變成為珍貴的有機肥料，堪稱讓腐葉變身黃金。

山海國小校長楊瑞麟指出，長江龍環保工程股份有限公司所建置的「落葉之家」，不僅能有效處理落葉問題，還能落實108課綱學習環保議題教育，讓校園變得乾淨清潔，也讓有機肥料成為校園植栽最佳土壤改良劑。

楊瑞麟說，設置「落葉之家」是山海國小邁出食農教育為校本課程的第一步，未來預計把落葉之家周圍的荒地拓展成山海農場，使得班班有良田，讓孩子提早接觸自己的家園、親近家鄉的土地，此外，加上堆肥場的有機肥改善土壤，也讓校本課程兼具環境教育與食農教育，再結合家長的力量，進而有了親子教育。

他強調，山海國小「落葉之家」的落成，除讓落葉創造藝術，腐葉變身黃金，使得樹葉的生命得以延續、重現其價值外，也符合12年國民基本教育全人教育精神，與環境共好、自發實行健康飲食生活、以及人際互動與文化傳承，期盼能促進自然環境、學校教育、社區發展等三方共好共榮。