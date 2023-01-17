藥中之王「人參」是滋養大補品，但每一種人參效果不同，到底該怎麼挑選。中醫師張宏銘提到，人參富含胺基酸、維生素、醣類及礦物質等營養價值，但每個人適合的人參不同，例如想增強體力就應吃東洋參，而西洋參則是補氣養陰。

中醫師張宏銘在臉書粉專提到，人參依產地主要分成韓國高麗參、大陸長白山參、日本東洋參、美國西洋參，人參有豐富的胺基酸、維生素、醣類和礦物質等，其中的人參皂苷具有抗發炎、延緩老化、調節免疫系統、降血脂及肝臟負擔等功效，而每一種人參的效果略有不同。

張宏銘以東洋參與西洋參做比較，指東洋參主要產自日本，適合氣虛的人使用，若平時精神衰弱、身體過度勞累，可以使用東洋參增強體力，也能改善精神狀況，不過相對於西洋參，東洋參稍微溫補一些，陰虛燥熱體質的人需留意。

而西洋參產自美國、加拿大居多，市面上所稱的「粉光參」及「花旗參」都屬於西洋參的一種，主要改善心臟、肺、腎經問題，可以補氣養陰、滋潤生津，在《醫學衷中參西錄》記載「西洋參性涼而補，凡欲用人參而不受人參之溫補者，皆可以此代之」，張宏銘表示，在臨床上遇到的患者大多偏向適合使用西洋參。

張宏銘也提醒，平時常聽到的「黨參」，雖然也有個參字，但與人參不一樣，功效也不太相同，由於每個人的體質不同，適合的人參也不一樣，若想使用人參補身體，最好先詢問過醫師，以免越補越糟糕。