Muse Girls君白、霖霖穿搭DV HOT DOG MAN全新聯名系列球衣。(新竹街口攻城獅提供)

新竹街口攻城獅於農曆年前拿下三連勝，也讓上半季主場勝率高達72％。在上周「雙獅好友日」主題周中，攻城獅球星除了身著雙獅好友日聯名球衣在場上拚戰外，在年前最後一場主場賽事賽前，本土球員們更是實著球隊與DV HOT DOG MAN聯名系列服飾，在主場館外的落林大道上，展現風城的青春活力與美式運動潮流風格。

本次聯名商品透過散發美式運動風格的「PLG最高人氣吉祥物瑞迪」與結合新竹在地風情的紙箱Uncle，攜手DV (DA VILLAGE) 品牌中的運動迷化身熱狗人HOT DOG MAN推出全新聯名系列，三方可愛俏皮的互動圖樣，準備引領獅紫軍們刮起美式應援旋風！

本次聯名球衣、球褲採用色彩鮮明的粉紫色與近年蔚為流行的大地色系結合格紋作為配色靈感，並藉由熱昇華技術打造出最適合籃球場邊的應援服飾，而高質感的昇華球衣褲更是DV品牌中指標性的經典單品之一。

此次同步推出多款美式風格服飾，包含短袖上衣、厚棉帽Tee以及復古水洗系列，透過吉祥物調皮的趣味互動及全新打造「No.1」應援圖騰的大圖設計，呈現濃厚的美式應援感，提供攻城獅球員及獅紫軍們進場穿搭的新選擇。

除此之外，本系列更加入日常生活實用的輕便托特包以及專屬聯名毛毯、香片等生活配件，從籃球場內延伸至生活當中，滿足廣大獅紫軍從頭到腳的應援需求。新竹街口攻城獅x DV HOT DOG MAN全新美式潮流聯名系列全品項即日起將於攻城獅官方商城與主場館進行發售。更多相關資訊，請關注DV官方粉絲團。