相較於新房市場的冷淡，大陸二手房屋市場正逐漸回暖，多地的帶看量和成交量都明顯增加。不過分析認為，在「房住不炒」的政策框架下，市場會向中間水平靠攏，不會出現報復式大漲。

陸媒第一財經報導，近日多家機構發布1月房市數據，均顯示二手房先於新房明顯回暖。貝殼研究院指出，1月上旬50城日均帶看量較12月增加22％，北京、石家莊、廊坊及天津等地增幅均在40％以上；日均成交量較去年12月日均增加39％，廊坊、北京等地日均成交較12月翻倍。

中銀證券研報也顯示，二手房市場正全線回暖，去年12月31日至今年1月6日，15城二手房成交面積98.4萬平方公尺，年增24.2％；今年1月7日至1月13日，15城二手房成交面積136.6萬平方公尺，較上期上升19.9％，一、二、三線城市數據均上升。

業內專家認為，此輪房價下跌已經到底，未來將從核心城市開始逐步站穩回升。二手房一旦活躍起來，就能對新房產生帶動作用。一些城市推出了鼓勵賣舊買新的政策，賣一買一按照首套房執行，對換房改善也採取了退稅優惠，這些政策將在新年發揮更積極的作用。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，儘管房地產調控政策的底部早就出現，但「市場底」遲遲不肯出現，主要原因是三重壓力：一是對未來收入預期的擔憂，二是房企交付風險，三是對房價大幅下降的擔憂。

中指研究院認為，若各地政策執行到位，房地產市場最早可能在第二季站穩，樂觀情形下，2023年全年商品房銷售面積較去年可能小幅增長，價格逐漸趨穩。

許小樂認為，預計2023年越來越多的消費者開始入市，供求關係恢復平衡，市場交易量價迎來溫和修復，上半年房價逐步站穩回升。不過，取消行政性干預，意在恢復市場調節機制，並不是鼓勵炒房。在「房住不炒」政策框架下，市場會向中間水平靠攏，不會出現報復式大漲。