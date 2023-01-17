共計有76國4262件作品報名參賽，「2023國際藝術家大賽」的108件入圍作品名單出爐將於2月20日公布，獲首獎的藝術家，將可獲得「2024 台北新藝術博覽會」個人展位。此外，今年「台北新藝術博覽會」的會外展，也將於農曆年期間於「淡水．千手千眼觀世音菩薩」像舉辦。

由社團法人台灣國際當代藝術家協會所主辦的「2023 國際藝術家大獎賽」，本屆再度與「台北新藝術博覽會」合作，期望協助藝術家開拓亞洲市場，也讓藝術新秀有嶄露頭角的機會。近兩年實體藝博會受疫情影響不似以往頻繁，因此可爭取能見度的展會與獎項，報名十分熱絡。

入圍「2023 國際藝術家大獎賽」的108 件作品，將於今年5月的「2023台北新藝術博覽會」中展出。今年的博覽會以「平行世界」為主題，當全球趨勢已從Web 2.0邁向Web 3.0，藝術界更興起NFT與元宇宙的數位藝術創作熱潮，接軌這股潮流趨勢鼓勵藝術家和作品演繹未來藝術。

之外，主辦單位也在今年農曆春節期間1月22日至29日，於全球「最大鋼製雕塑」的「淡水．千手千眼觀世音菩薩」聖像，舉辦金氏世界紀錄《秘境藝術展》，包含藝術展覽與體驗活動兩部份：「進入金剛經」平行世界，透過虛擬實境（VR）讓民眾沉浸式體驗科技與宗教結合的不同次元世界；另一部分展出包括許東榮、呂宗燦、黃子佼、童勝和、瑪馨玲月MSLL等團隊的作品，邀民眾開春賞藝。