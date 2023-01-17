近期某款中國大陸進口的螺螄粉食品，因包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」的標語引發爭議，經濟部貿易局16日表示，未開放陸製的「螺螄粉」食品進口，會要求實體通路或是電商都下架。民進黨台北市議員王世堅對此怒批「荒唐」，台灣的民心不是玻璃心。

對於中國大陸製的粉條類食品，經濟部長王美花今（17）日受訪指出，本來就沒有准許進口，現在進來台灣的不是走私就是虛報，經濟部貿易局也已經跨部會討論過，會對市場做相關稽查，「目前不清楚數量多少，最近發現市面上有商品，一定會去查。」

王世堅針對政府下架螺螄粉一事則表示，為什麼現在連這樣的事情都要煩惱，我們台灣人沒有那麼脆弱，台灣的民心不是玻璃心，台灣社會有很強韌的一面，「我們是民主多元的社會，不是隨隨便便靠一包麵就能統戰，認知作戰也不是放在這個地方，台灣社會根本不放一回事，一笑置之。」

王世堅接著強調，只有政治圈把這事當不得了的大事，甚至比飛彈演習還重要，這不是荒唐嗎？當初中國大陸演習有人欺上瞞下，沒有把這個消息公布給國人，「結果現在一包泡麵顯得比飛彈還嚴重，天啊，而且做這事的人還在主導台灣認知作戰，難怪被台灣社會瞧不起，這個人該下台了吧！還搞論文的事。」