趙紹廉接任北捷董座。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

趙紹廉接任北捷董座。（北捷提供／楊亞璇台北傳真）

台北捷運公司於17日第10屆董事會第2次臨時董事會議，決議通過選任趙紹廉為董事長。

北捷表示，臨時董事會後，趙紹廉立即邀集主管召開主管會報，肯定去年台北捷運系統營運可靠度(MKBF)創歷年最佳表現，達1645萬車廂公里名列世界前茅；各路線準點率均突破99％。趙除了感謝所有旅客支持外，也感謝所有同仁幾十年來的努力、研發及創新成果。

趙紹廉也期許同仁，北捷的成就應不侷限於台北，可將影響力發揮極致，同時提供旅客更便利、安全及舒適的服務；另也提醒所有員工，不論施工或營運作業，務必要求職場安全第一。

台北捷運公司新任董事長趙紹廉，學經歷如下：

《學歷》

國立交通大學交通運輸研究所碩士

國立交通大學運輸工程與管理學系畢業

《經歷》

高雄市政府海洋局局長

新北市政府顧問、捷運工程局局長、交通局局長

交通部高速鐵路工程局副總工程司

桃園縣政府交通處處長

臺北市政府捷運工程局處長

北捷董事會臨時會趙紹廉