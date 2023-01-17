許光漢（左起）、林柏宏、馬念先17日出席《關於我和鬼變成家人的那件事》媒體試片。（陳俊吉攝）

許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演恐同男刑警。（陳俊吉攝）

林柏宏在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演死掉的Gay。（陳俊吉攝）

動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》今（17日）舉辦媒體試片，導演程偉豪率主演群許光漢、林柏宏、馬念先出席，許光漢在片中在堪稱「裸露擔當」，除了有全裸洗澡戲外，其中一場被林柏宏附身在大街裸奔的戲，不計形象唱跳〈舞孃〉、攀上路標秀高難度鋼管舞，他坦言收到劇本時，確實有猶豫了一下，但後來想說因為導演是程偉豪，便答應演出，但不忘爆料其實原本劇本上只有寫裸奔，「我以為可以至少圍著毛巾拍，但正式開拍才發現是要真的沒穿」。林柏宏也附和：「我看到劇本也想說不可能許光漢要做這件事！」

許光漢害羞表示：「就只是稍微再多健身一下，大概花2個月的時間，然後吃比較健康一點。」至於裸奔的心情他笑說：「我是很怕被抓走啦！」而在該場戲客串刑警的劉冠廷，必須追著裸奔的許光漢跑，許光漢透露，劉冠廷是唯一有看到「小光漢」的人，「冠廷也是有經驗的人，在拍攝完成後，他第一時間有拿東西給我遮」。導演程偉豪則補充：「那場戲是殺青戲，大概拍了花了3、4個小時。」而監製金百倫更爆料，導演在那場殺青戲結束後，立刻把衣服脫了陪許光漢裸體。讓許光漢笑說：「可能他是想要有陪著我一起脫的感覺吧！」

林柏宏飾演死掉的Gay，與許光漢飾演的恐同男刑警冥婚，片中有場他喝醉過馬路一邊滑手機意外被撞，開拍前為符合角色狀態，先喝掉2瓶啤酒，且當天寒流來襲，監製金百倫煮薑母鴨給工作人員驅寒，他再喝完加了滿滿米酒的薑母鴨後，才拍完走路過馬路的戲，空檔撐不住酒意到休息室昏睡一陣，「我整個茫到不行，睡完醒來馬上要被車撞」，自曝酒量超差，「我平常不太喝酒，大概2罐啤酒就會醉了。」而真正被撞瞬間必須由專業武術人員代替，林柏宏也忍不住驚呼：「看起來超痛，砰一聲！人就飛到後面去。」

提到2人初見面那場浴室戲，林柏宏笑說：「我第1次從上下左右不同的角度看一個男生，對我來說是人生沒體驗過的視角。」至於是否有看到什麼害羞的東西？他笑說：「就…看到兩根粗壯的大腿。」還有一段他們在浴室鏡子搞笑上上下下晃動的戲，看似困難其實拍攝很快，2人笑說：「上上下下大概…2次就結束了吧！」另外，許光漢在片中一句直男式的自誇台詞：「我不含頭19公分。」讓他在受訪時被質問真實尺寸，他害羞笑說：「我含頭19（公分）啦！」讓全場驚呼。

《關於我和鬼變成家人的那件事》2月10日在台上映。

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