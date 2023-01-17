基隆市警察局交通隊17日上午巡察違規車輛拖吊代保管場時，發現拖吊場後方台灣肥料股份有限公司基隆場的圍牆發生崩落，包括1輛巡邏警車在內，共有5部車輛遭砸毀，台肥基隆廠預計18日到場會勘，並協調賠償事宜。
基隆市警局交通隊表示，17日上午拖吊車輛代保管場小隊長巡場時，發現保管場後方機車區旁台肥基隆廠建築物上部倒塌，掉落的磚塊、水泥塊等物體，波及警局保管車輛及圍籬。
警方表示，現場共有5部車輛遭波及，包括3輛交通隊淨牌車輛、1輛刑警大隊科技犯罪偵查隊查扣的賓士車，和1輛報廢巡邏車，其中報廢巡邏車受損嚴重，車頂和引擎蓋被大磚塊砸到凹陷變形。
警方在調閱現場監視器後發現，事發現場是15日晚間發生崩落，但直到17日上午才發現，警方已與台肥基隆廠取得聯繫，台肥基隆廠將於18日下午與高速公路局、基隆市警局刑警大隊、後勤科及交通隊進行會勘，協調後續賠償及處理事宜，並同意先提供基隆廠內土地供拖吊場車輛暫時停放。
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