搶攻農曆新年商機，摩斯漢堡推出各式新春、開工優惠活動，並推出「過年吃甜 年年有魚」春節活動，自1月21日至1月31日止，凡消費者到店即可以優惠價88元，購買可頌鯛魚燒及大杯冰紅茶套組，且民眾還能從MOS Order App「安心取溫馨送」購買「過年吃甜 年年有魚」優惠組合，搭配兔年摩斯卡，適合逢年過節時為親朋好友送上祝福。

使用MOS Order App「安心取溫馨送」票券送禮，可免除快遞寄送費用與時間，不受宅配塞車延滯影響，收受者可以依方便時間隨時到最近的摩斯店面取用，經濟實惠又快速方便送禮。除可頌鯛魚燒優惠組外，MOS Order App「安心取溫馨送」同步推出眾多新年禮盒優惠票券，其中「法式樹幹年輪蛋糕」優惠價550元，使用日本上白糖、麵粉，加上法國進口巧克力及鮮奶油，打造多層次的濃郁美味，建議用微波加熱一下，讓內層巧克力甘納許融化後品嘗。

應景兔年手工餅乾優惠價550元、搭配法式樹幹年輪蛋糕組合原價1,200元，優惠價990元，另外還有新年快樂款摩斯紅茶買6送2優惠，年節拜年祝福親朋好友，透過手機就可以全台送禮收禮，便利低碳、心意即時。

迎接開工日，MOS祭出三波朝食與點心優惠。1月30日至2月12日止，日式胡麻豬排福堡及中杯摩斯咖啡，優惠價89元，2月13日至2月28日止，元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡，享優惠價89元。喜歡輕食的消費者也可以選擇點心優惠組，1月30日至2月28日止，椪糖雲朵拿鐵咖啡及小份黃金夯地瓜，享優惠價99元，椪糖雲朵拿鐵咖啡及乳酪卡士達米派乙份，享優惠價99元，在MOS Order App「安心取溫馨送」購買更優惠。

摩斯漢堡炙手可熱的米派點心也推出新風味，「乳酪卡士達米派」售價50元，以千層派皮製作工法揉入台灣蓬萊米粉，亦不減其酥脆口感，裹入香濃奶油乳酪內餡與卡士達醬，入鍋酥炸成金黃美味的米派點心，淺嘗一口，卡滋作響，滑順濃郁的餡料在嘴裡化開，交織出香甜細緻的乳酪風味。即日起，凡消費套餐即可以45元加購「乳酪卡士達米派」，喜愛乳酪的民眾可以嘗鮮。