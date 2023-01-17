位於台中市東區的三井LaLaport17日開始試營運，雖是平日但已造成周邊交通打結，議員鄭功進、陳雅惠都提出相關建議要求市府改善，避免接下來的連假讓塞車問題更嚴重。交通局則表示，當日派員前往了解，未來將視車流持續滾動檢討。

市議員陳雅惠表示，17日樂業二路至建成路段、樂業二路與進德路、忠孝路、復興東路口都造成堵車現象，大智北路上雖設有接駁站，但與公車站同地點，車輛同時匯聚，現場險象環生。

陳雅惠說，Lalaport由於正對面是台中最大傳統市場「建國市場」，鄰近「帝國糖廠」及湧泉公園，20日起更有10天春節連假，民眾勢必大批湧入，可能造成東區忠孝路、進德路、建成路等周邊道路車流量提升，嚴重衝擊當地交通順暢，建議應開挖地下停車場，規畫停車空間，才能有效紓解交通停車問題。

市議員鄭功進也指出，進德路與樂業二路交叉口，因緊鄰建國市場，號誌轉換秒數過快，造成行人穿越道常有車輛滯留，導致民眾需跑步通過路口，要求市府盡快依照這兩天的車流量，盡快調整周邊道路管制措施。

交通局表示，在試營運前已設置標誌標線與號誌時制滾動調整，除在建成路、進德路、忠孝路、振興路、大興街的多岔路口增設行人號誌燈，也在樂業二路及進德路人行道增設禁止停車標誌。17日也派員前往，業者已設置完成相關導引牌面，並在周邊道路配置交管人力進行交通疏導，並規畫2處替代停車場，啟動接駁車運行，後續將視車流持續滾動檢討。

警察局指出，為避免新建國市場和LaLaport車潮交織，已於進德路（樂業二路至忠孝路段）佈設交通錐及連桿，禁止商場側車流進入建國市場，降低交通影響。