正值農曆年前的交屋旺季，不少換屋族、首購族都想在過年前搬家，討個新春及喬遷的雙份喜氣！永慶房屋客法部資深經理陳繼先分享，在傳統入厝儀式之外，有3招入宅開運招財小撇步，象徵了財源廣進、家庭圓滿，為新年及新家帶來好彩頭。

灑硬幣、喬遷宴、吃湯圓 甜蜜喜氣入新居

陳繼先表示，買屋是人生大事，為了保佑搬家後順利圓滿，傳統的入厝禮俗多，包括選擇吉日、入宅前打掃、安神入宅、祭拜地基主…等儀式。但近年來房屋買賣多社區大樓、小宅格局，他建議，若想周全入厝儀式，民眾在搬家前，可以請教民俗專家與社區管委會，避免誤踩社區規範之外，也能因應個人習慣規劃，讓入厝更安心，為新生活帶來好心情。

陳繼先也分享了3個簡單的入宅開運招財小撇步，為搬家及新年討個吉利的好采頭。

1. 灑硬幣升財運：在客廳、臥室等屋內各角落放上硬幣，象徵著新的一年財源廣進。

2. 喬遷宴添旺氣：在入厝當天到宴請親友，除了分享喬遷之喜，也能為新居添旺人氣。

3. 吃湯圓甜如蜜：甜湯圓有全家團圓、事事圓滿的含意，期許未來生活能甜蜜又圓滿。

此外，傳統上也有「正月不動土」習俗，認為在年節期間搬家、裝修，會破壞新年的和諧氣氛、影響來年運勢等，也可能因為忙著拜訪親友、走春活動，讓自己應接不暇！陳繼先提醒，若是來不及在年前順利入住新居，習俗上建議等到正月十五過後再動工；不過若有工作需求、租約期限等特殊情況，還是要依照個人情形擬定合適的方案，才能避免多餘的損失及花費。

房市回穩 永慶深度聯賣選擇多！

陳繼先表示，即使來不及在過年前入住新居，有剛性自住需求的買方，仍然可以積極看屋，趁著房價回穩的好時機，用理想價格成交夢想物件！

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