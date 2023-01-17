雷諾集團(Renault Group)周二指出，2022年集團旗艦的雷諾品牌汽車銷售量為連續第四年下滑，至146萬6729輛，為減少9.4%(不包括俄羅斯)。

該公司正處於轉虧為盈的過程中，但是新冠危機、供應鏈中斷、晶片短缺，都打擊了該集團。

雷諾正押注於利潤率較高的汽車和電動車，以推動成長。2022年該公司電動車銷量達到22.8萬輛，為繼豐田和特斯拉之後的第三個達標的電動車品牌，年增為12%，並佔集團總銷量的3分之2。

雷諾的全球市佔率為4%，較2021年減少了0.5個百分點。雷諾在最主要的法國市場銷量下跌15%；在第二大市場巴西則表現穩定；在第三大市場德國，銷量跌25%。

在雷諾前十大市場中，僅在哥倫比亞和土耳其銷量增加。

執行長Fabrice Cambolive承認，像競爭對手特斯拉那樣的全球性降價，是雷諾必須面對的問題。

雷諾在周二早盤，股價仍升0.23%，暫報37歐元。