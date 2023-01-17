房仲第一品牌永慶房產集團全台16場尾牙宴大串聯，緊接著來到中台灣，1/13、16、17分別在新港城國際宴會廳、台中臻愛花園飯店熱鬧登場，3場尾牙總計席開570桌，大方送出近千個獎項，歡慶2022年永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產在台中、彰化、南投和雲林的亮眼成績。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，品牌2022年的逆勢成長，再次印證「中台灣房仲第一品牌」實至名歸！不僅開出53間加盟店，帶動全區店數突破330店、店數市佔達42%。令人開心的是，從其他房仲品牌轉招加入的菁英，也在加盟總部全力支援下，成功在中台灣建立自己的事業版圖。

根據統計，永慶加盟四品牌中台灣加盟店經營團隊中，有信義房屋資歷的多達64間店，2022年創造3,300萬元的單店平均業績；而有自營品牌、東森房屋、台灣房屋和住商不動產背景的加盟店東長，總計也超過80店，凸顯了永慶房產集團的完善加盟環境，不僅是「最強創業平台」，甚至已經超越直營體系的環境。

台慶不動產中區尾牙邀請《聲林之王2》的靈魂歌手韋喆開唱。（照片來源/永慶房產集團）

1/13台慶不動產尾牙：天籟歌手、動感舞團、爵士樂團輪番上陣 嗨．翻．天．

台慶不動產中區尾牙於台中新港城國際宴會廳舉辦，新鮮海鮮大餐席開52桌，每一口都吃到澎湃海味。尾牙晚會則由三立8點檔女星江泳錡主持，《聲林之王2》的靈魂歌手韋喆、《超級紅人榜》黃鈺涵則高歌多曲，還有OH-HI-YO舞團、爵士樂團的現場表演，讓夥伴們歡度愉快夜晚。

台慶不動產中區經管會會長吳泓諭分享，今年尾牙可說是好禮抽不完！萬眾矚目的抽獎禮品，最大獎送出Gogoro機車1台，還有Appele Watch、iPad、Airpods、小米顯示器、空氣淨化器等多項大獎，並加碼每人大樂透一張，希望人人有獎、2023幸福圓滿一整年。感謝台慶不動產中區夥伴2022年一起團隊聯賣、合作無間創下好成績。

甜美女神卓文萱與台下觀眾熱情互動，將現場氣氛帶到另一個高點。（照片來源/ 永慶房產集團）

1/16永慶不動產暨永義房屋尾牙：韋禮安、魏嘉瑩、卓文萱讓全場耳朵懷孕！

身為主辦單位的永慶不動產暨永義房屋中區經管會會長陳贊升興奮分享，「去年的優異績效，當然要用盛大尾牙犒賞同仁，很開心今年終於可以齊聚一堂。」1月16日登場的永慶不動產暨永義房屋中區聯合尾牙，席開320桌，宴請3,200位同仁眷屬齊聚同樂。

尾牙大手筆邀請情歌王子韋禮安、創作歌手魏嘉瑩及甜美女神卓文萱，現場高歌多首耳熟能詳的經典歌曲，台上台下一起互動合唱，讓觀眾開心大讚：「耳朵懷孕了！」還有One Band擊鼓表演，將晚會氣氛炒到最高點。

而永慶加盟四品牌中區經管會發揮公益之心，購買公益禮盒支持信愛望智能發展中心－東勢小作所，幫助心智障礙的孩童，當天東勢小作所特別帶來木箱鼓演奏，經管會也準備喜氣的紅包送給表演孩童，為尾牙帶來滿滿的溫馨感。

陳贊升笑說，人人希望抽大獎這件事，我們當然也用心準備！不僅有市價超過60萬元的Toyota Yaris汽車一台，還有最新iPad、Apple Watch等超過300個豐厚獎品，要讓幸運兒帶回家，希望大家玩得開心。

永慶不動產暨永義房屋中區尾牙最大獎送出汽車一台。（照片來源/永慶房產集團）

1/17有巢氏房屋尾牙：金曲歌后艾怡良獻唱經典歌曲

有巢氏房屋中區尾牙宴將於1/17晚上在台中臻愛花園飯店舉辦！開場將由性感啦啦隊Luxy Girls帶來勁歌熱舞，而主持人梅東生也將不負其「小吳宗憲」之稱，以詼諧逗趣的串場，激發現場觀眾此起彼落地歡笑聲。令人期待的，金曲歌后艾怡良的現場演唱，派對天團Star Light樂團的動感演出，也將帶來不一樣的音樂饗宴。

有巢氏房屋中區經管會會長范益彰表示：今年夥伴們團隊共戰，創下好成績，尾牙席開200桌，並規劃多組藝人、樂團表演，讓同仁在尾牙宴上吃得滿足、玩得更開心。且尾牙必備豐厚抽獎禮品，最大獎是價值超過17萬的急速重機，還有10台機車、65吋電視、dyson吸塵器、iPhone14等超過400個獎項，期待為大家的2022年努力劃上完美句點，2023年大家持續邁進再創新巔峰！

永慶房產集團全台16場尾牙宴大串聯進入最後3天，其中1/19壓軸登場的「永慶房產集團聯歡尾牙」，將在南港展覽館舉辦，是參與人數最多、場面最盛大的一場。