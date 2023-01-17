大陸駐日本大使館今天（17日）下午在官網發布一則問答稱，「近來包括日本在內一些國家對中國疫情形勢和政策調整感到擔憂，質疑中國相關做法缺乏透明度，並採取涉華入境限制措施，請問對此有何評論？」中國駐日使館表示，中方敦促日方回歸科學客觀立場，為中日人員往來創造積極條件。

使館方面表示，疫情發生以來，大陸政府始終堅持人民至上、生命至上，有效統籌疫情防控和經濟社會發展。3年來中國累計接種新冠疫苗近35億劑次，完成全程接種人數佔全國總人口的92.9％，重症率、死亡率均為全球最低。經濟保持約4.5％的年均增長，明顯高於世界平均水平，為穩定全球產供鏈和抗疫物資供給、推動世界經濟復甦作出重要貢獻。

使館方面表示，隨著疫情形勢變化，中國政府主動優化調整疫情防控措施，將重心逐步從防控感染轉向防重症、保健康，這是合情合理和實事求是的。中方堅持及時、公開、透明原則，同國際社會分享病毒變異監測和感染人群等信息，持續同世衛組織開展技術交流60餘次，向全球流感共享數據庫分享中國新冠病毒感染病例的基因序列，為各國疫苗和藥物研發作出積極貢獻。

使館方面表示，當前中國疫情發展形勢總體在預期和可控範圍內，很多省市已渡過疫情高峰，生產生活正加快恢復正常。中方對此有著科學評估，作了必要準備，有信心平穩有序度過這一調整期。

使館方面表示，近來中方向多個國家詳細介紹了大陸國內疫情形勢及優化調整防疫措施的科學性、合理性，不少國家推出歡迎大陸遊客舉措，多名權威醫學專家表示，沒有必要對來自大陸的旅客採取入境限制措施。

使館方面表示，日本等少數國家仍堅持加碼涉華入境限制措施，背離了科學適度原則，引發中國國內強烈不滿，中方有權利採取相應對等措施。中方敦促日方回歸科學客觀立場，停止將防疫問題政治化，為中日人員安全健康有序往來創造積極條件。